A carregar o vídeo ...

O Fortaleza saiu esta madrugada de solo argentino com uma derrota por 1-0 diante do Independiente, em partida da 1.ª mão da 1.ª ronda da Copa Sul-Americana, mas tudo poderia ter sido bem diferente caso o avançado Romarinho não tivesse assinado um dos mais incríveis falhanços do ano...