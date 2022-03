A carregar o vídeo ...

Mick Schumacher sofreu um violento acidente durante a qualificação para o GP da Arábia Saudita, em Jeddah, a segunda prova do Mundial de Fórmula 1, que se disputa este domingo. Na boxe da Haas muitos mecânicos levaram as mãos à cabeça e temeu-se o pior, mas felizmente o piloto alemão escapou incólume. Seja como for, não vai participar na corrida de hoje. (Vídeo F1)