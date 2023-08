O impressionante discurso de Marta no adeus aos Mundiais: «Para elas é o começo, para mim o fim da linha»

A carregar o vídeo ...

O Brasil despediu-se esta quarta-feira do Mundial feminino na fase de grupos depois do empate sem golos frente à Jamaica , naquele que foi o último Mundial de Marta, figura maior daquela seleção. No final da partida, na 'flash', a avançada fez questão de deixar, num discurso impressionante e que promete correr mundo, uma mensagem de motivação às jogadores da equipa canarinha. (: TV Globo)