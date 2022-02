O impressionante estádio que vai receber o Super Bowl em Los Angeles

A carregar o vídeo ...

Inaugurado em 2020, o espectacular SoFi Stadium, em Los Angeles, será esta noite o palco do Super Bowl. É a casa dos Los Angeles Rams e dos Los Angeles Chargers, na NFL, e vai receber a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos 2028. Tem capacidade para receber 70.240 pessoas, podendo ser expandido até aos 100.240 lugares. Com mais de 287 mil metros quadrados, o espaço tem 260 suites de luxo, mais de 13 mil espaços na categoria premium, além de praça ao ar livre, um teatro com capacidade para seis mil pessoas e o maior ecrã gigante alguma vez criado para um cenário desportivo.