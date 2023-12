O impressionante novo carro de Floyd Mayweather: custa 350 mil euros e chega aos 332 km/h

A carregar o vídeo ...

Apesar de afastado dos ringues há muito, Floyd Mayweather continua a ser um máquina de faturar dinheiro... e também de gastar. A mais recente excentricidade do antigo boxeur é um McLaren 750 S Spider, um bólide impressionante, com motor V8 biturbo de 4,0 litros, com 750 cv e capaz de chegar dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos. A velocidade máxima são uns meros 332 km/h. O preço? 350 mil euros...