O impressionante sprint de Yuri Ribeiro ao minuto 97 que entusiasma Inglaterra

O Notting Forest ganhou por 1-0 ao Bristol, mas na história do jogo não fica dó o golo de Tiago Silva, mas também o impressionante sprint de Yuri Ribeiro ao minuto 97 de jogo. As imagens foram partilhadas pelo clube do Championship: "Avance, volte e limpe a jogada. Desejo e compromisso inacreditáveis de Yuri Ribeiro no 97.º minuto do jogo", escreveram na legenda. A velocidade? 35,2 km/h...