O inacreditável sprint de Son: é assim que Mourinho quer todos os jogadores

Máximo empenho é o que José Mourinho quer e pede a todos os seus jogadores e no sábado o sul-coreano Heung-Min Son foi um exemplo disso mesmo. Quando já se jogava o tempo de compensação, no particular entre Tottenham e Watford, o avançado da formação de Mourinho 'sprintou' em direção da baliza... mas desta vez para travar um golo da formação adversária. A equipa de Mourinho perdeu , mas Son mostrou máximo empenho até ao último segundo de jogo!