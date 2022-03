Cristiano Ronaldo já nos habituou a golos incríveis e o que fez no treino da Seleção Nacional é 'só' mais um, mas merece o devido destaque. Ainda no aquecimento, o avançado do Manchester United chutou uma bola quando estava sem muito ângulo para visar a baliza e saiu isto: um momento impressionante. [Vídeo: One Football]