O incrível momento de azar de Rui Costa no prólogo da Volta à Romandia

O português Rui Costa viveu esta terça-feira uma jornada para esquecer no primeiro dia da Volta à Romandia. À partida para o prólogo, o ciclista da Intermarché–Circus–Wanty viu a corrente da sua bicicleta ficar presa e acabou mesmo por magoar-se na perna por causa daquele movimento. O português viria a completar o percurso, mas fê-lo com o tempo mais lento, a 4.52 minutos do checo Josef Cerny, o mais rápido do dia.