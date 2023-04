O incrível momento em que o último corredor concluiu a Maratona de Londres

A carregar o vídeo ...

O relógio já passava das 19:34 quando, em frente ao Palácio de Buckingham, o último corredor concluiu a Maratona de Londres. Dava pelo nome de Tom Durnin, tem 35 anos e concluiu os 42 quilómetros e 195 metros em em 8:10.58 horas. O momento da sua chegada, já com o sol posto, foi um dos mais marcantes de uma edição da maratona londrina que ficou na história também pelos tempos rápidos.



Quanto a Tom Durnin, que tem como alcunha Mav, entrou nesta prova com o objetivo de recolher fundos para o Freddie’s Future and the Bone Cancer Research Trust e a verdade é que, depois de apenas ter conseguido angariar 600 libras antes do evento, acabou por ver as doações dispararem para mais de 6 mil libras assim que a sua chegada se tornou viral. Terá certamente sido uma batalha interior chegar àquela meta, mas o resultado final... terá valido a pena!