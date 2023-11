A carregar o vídeo ...

O Mundial de Fórmula 1 vai conhecer no próximo fim de semana um novo circuito, com a disputa do Grande Prémio de Las Vegas, e as equipas já se prepararam para o momento. A Ferrari vai mesmo apresentar-se com um novo design no seu SF-23, que promete deixar os fãs de queixo caído. Veremos é se o carro consegue bater-se com os mais fortes...