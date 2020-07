O incrível truque de Lando Norris para 'enganar' o controlo da temperatura

A carregar o vídeo ...

O primeiro Grande Prémio da temporada de Fórmula 1 foi histórico para Lando Norris, com o primeiro pódio da carreira, mas a verdade é que o fim de semana até começou de uma forma insólita para o britânico. Na quinta-feira, no primeiro dia de ação no Red Bull Ring, o piloto da McLaren foi mesmo 'bloqueado' pelo controlo de temperatura. Ora, a solução do britânico foi simples: pegar numa garrafa de água gelada e colocá-la na testa.



Refira-se que esta situação até motivou uma reação da McLaren, numa nota na qual a equipa justificou a temperatura elevada do seu piloto pelo facto de terem estado a conversar fora do circuito, ao sol, durante 10 minutos, o que provocou a subida da temperatura corporal até aos 50ºC.