O Mundial de Superbikes está este fim de semana em Portimão e, tal como no MotoGP, o traçado algarvio volta a dar imagens incríveis das motos em alta velocidade. O campeão mundial Toprak Razgatlioglu, atual 2.º no campeonato, foi aquele que mais brilhou no capítulo da espectacularidade, acabando por ficar registado literalmente a voar. Em câmara lenta... fica ainda melhor!