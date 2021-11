A carregar o vídeo ...

Num evento promocional para a marca que o patrocina, Marc Márquez levou Ansu Fati a um almoço no mínimo insólito, no meio de uma pista de motociclismo. À mesa, o piloto e o jogador do Barcelona fizeram uma mini entrevista um ao outro, falando um pouco sobre a sua vida de um ponto de vista mais pessoal.