O insólito autogolo que tramou Cabo Verde frente à Nigéria

Cabo Verde perdeu esta terça-feira com a congénere da Nigéria e complicou bastante a sua missão na qualificação para o Mundial'2022, numa partida que acabou em derrota por 2-1 e que teve o seu golo decisivo marcado aos 75 minutos, na sequência de um insólito momento protagonizado entre Kenny Rocha Santos e o guarda-redes Vózinha. Com este desaire, Cabo Verde tem 1 ponto, no terceiro posto, a 5 da adversária desta partida, que lidera de forma isolada.