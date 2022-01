O insólito (e inacreditável) final de jogo do Tunísia-Mali

A carregar o vídeo ...

Uma situação caricata aconteceu no jogo que colocou frente a Tunísia e o Mali na CAN. O árbitro da partida, Janny Sikazwe, da Tanzânia, deu o encontro por terminado duas vezes antes do tempo regulamentar.



Sikazwe deu apito final aos 85 minutos e aos 89... Da primeira vez o banco na Tunísia levantou-se, em protesto, sem perceber por que motivo o juiz encerrava a partida antes de tempo.



O árbitro retomou o jogo mas depois apitou a menos de um minuto dos 90 e nem deu descontos...



O Mali acabou por vencer o jogo, por 1-0.