Abel Ferreira protagonizou esta quinta-feira um momento pouco habitual num jogo de futebol. O treinador do Palmeiras, que saiu derrotado frente ao São Paulo (1-3) na 1.ª mão da final do Campeonato Paulista e foi muito crítico com a arbitragem , reparou num louva-a-deus que estava numa zona mais 'agitada' do relvado e levou o animal para um sítio... seguro. (Vídeo: Premiere)