O insólito golo de brasileiro que até já apontam ao Prémio Puskas

A carregar o vídeo ...

Já por aqui vimos e partilhamos golos estranhos e peculiares, mas este que mostramos acima vai entrar certamente para o top principal. Aconteceu no estadual baiano, no duelo entre o Jacuipense e o Doce Mel, e o mais incrível de tudo é que foi com ele que o conjunto da casa venceu (1-0). O autor da proeza foi Jeam Eugenio de Oliveira, num momento que até levou nas redes sociais a pedidos para ser candidato ao Prémio Puskas.