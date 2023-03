O insólito momento em que Abascal protestou com Edwards e... deixou cair a pastilha

O minuto 33 do Sporting-Boavista ficou marcado por um momento caricato a envolver Marcus Edwards e Rodrigo Abascal. O jogador do Sporting caiu na área em lance com o boavisteiro, o árbitro nada marcou e o uruguaio foi mandar o adversário levantar-se. Ato contínuo, o uruguaio acabou por deixar a pastilha que tinha na boca cair mesmo à frente do inglês...