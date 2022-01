A carregar o vídeo ...

Leicester City e Watford encontram-se neste final de tarde num duelo da Taça de Inglaterra que teve um momento caricato quando as luzes do King Power Stadium... se desligaram. Os adeptos da casa aproveitaram a deixa e cantaram "We’re Leicester City, we’ll play in the dark!", que pode ser traduzido como "Somos o Leicester City, nós jogamos às escuras".