Na análise ao V. Guimarães-FC Porto (2-3), Sérgio Conceição falava na flash interview da Sport TV, fazendo um balanço do ano, quando apagaram a Luz no Estádio D. Afonso Henriques. O treinador portista brincou com o momento e recordou o célebre festejo dos dragões na Luz, em 2011, quando foram campeões 'às escuras' e com aspersores ligados.