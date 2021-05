A carregar o vídeo ...

Record noticiou que o Benfica vai avançar para a contratação de Beto, avançado do Portimonense. Os algarvios pedem 8 milhões de euros por 70% do passe e Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, acredita que as águias poderão investir no jogador, até porque existe concorrência em Portugal e no estrangeiro.