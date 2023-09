A carregar o vídeo ...

O Al Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final da Taça do Rei saudita, ao derrotar o Al Kholodd, no desempate por grandes penalidades, num desempate no qual cada equipa fez... 10 cobranças!