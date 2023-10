O jogador do Olivais e Moscavide que esteve para ser pai no dia do jogo com o Sporting: «Graças a Deus, o nascimento antecipou-se…»

A carregar o vídeo ...

Quase todos os elementos do plantel tinham material para uma boa história, mas o que dizer de Fábio Freire, que se deparou com uma coincidência que quase lhe trocou as voltas. "Passados uns dias de sabermos que íamos defrontar o Sporting, vim a saber que o meu filho estava previsto nascer precisamente no dia do jogo, dia 21"... contou-nos.