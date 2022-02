Bernardo Silva destacou-se ao bisar na goleada do Manchester City diante do Sporting (0-5) , em jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões e no qual o internacional português foi eleito o melhor em campo. No final da partida, Pep Guardiola voltou a deixar rasgados elogios ao seu pupilo. "Jogador perfeito" e "mais do que excecional com bola" foram só alguns deles. [Vídeo: One Football]