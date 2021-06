Assustador: ativista lançou-se de paraquedas para o relvado no França-Alemanha e o protesto podia ter acabado muito mal

A carregar o vídeo ...

Um ativista da Greenpeace roubou a cena antes do apito inicial do França-Alemanha, ao aterrar no relvado da Allianz Arena... de paraquedas. A cena acabou em bem, mas podia mesmo ter corrido muito mal, já que no momento em que entrou no estádio o ativista acabou por chocar com um dos cabos que está na zona superior. Depois, já em queda livre, parece ter raspado com alguma violência num dos placards publicitários, antes de aterrar, aparentemente a salvo, no relvado. Antonio Rüdiger, que estava ali perto, rapidamente se aproximou para ver se estava tudo bem...