O jogo era a feijões, mas Gattuso... não perdoou

Gennaro Gattuso deixou os relvados enquanto futebolista profissional há quatro anos, mas aquele médio algo conflituoso... ainda anda por aí. Veja-se o que sucedeu esta segunda-feira no jogo de despedida de Andrea Pirlo, no qual o atual treinador do Milan entrou aos 52'. Ora, seis minutos depois... já estava a fazer das suas.