O KO de Rose Namajunas foi tão incrível que Joe Rogan não se conteve: a reação é impagável

O UFC 261 foi mesmo o evento certo para o regresso do público em massa no UFC. Para lá do incrível KO de Kamaru Usman diante de Jorge Masvidal, viram-se outras performances de assinalar, como a de Rose Namajunas, que conseguiu dar conta de Zhang Weili ao cabo de apenas um minuto e vinte segundos. E a forma como o fez deixou o emblemático Joe Rogan visivelmente eufórico. Tanto que aqui no Record nem sabemos bem do que gostamos mais: se do KO de Namajunas ou da reação de Rogan...