O KO demolidor (em 4 segundos) que valeu contrato no UFC a lutador cubano

Medalha de bronze no taekwondo em Londres'2012, o cubano Robelis Despaigne decidiu no ano passado arriscar-se numa nova vida no mundo das artes marciais e a ideia parece ter sido claramente bem sucedida. Ao quarto combate na modalidade, o cubano de 35 anos impressionou os responsáveis do UFC e já ganhou um contrato com a organização, muito por culpa do KO supersónico que aplicou a Miles Banks no recente Fury FC 84.