O lançamento dos EUA que fica para a história do Mundial de basquetebol... mas que acabou por não servir de nada

O Canadá venceu os EUA por 127-118 , após prolongamento, e conquistou a medalha de bronze no Mundial de basquetebol. No entanto, o cenário podia ter sido diferente. É que a 4.2 segundos do fim do 4.º período, os EUA perdiam por 4 pontos mas Mikal Bridges empatou com um lance-livre e um triplo (ganhou o próprio ressalto após falhar o segundo lance-livre!). Kevin Olynyk, a seis décimas do fim, ainda teve oportunidade de dar logo o triunfo ao Canadá no tempo regulamentar mas o tiro ficou muito perto de entrar e o jogo teve de ir para o tempo extra, onde os canadianos acabariam por levar a melhor. Assim, o feito de Bridges perdeu importância...