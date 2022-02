O FC Porto venceu em casa do Arouca, por 2-0, mas nem tudo está a ser perfeito na noite dos dragões. Diogo Costa, habitual titular na baliza dos portistas na Liga Bwin, saiu no último quarto de hora devido a lesão, depois de um lance mais aparatoso. A menos de uma semana do clássico com o Sporting, marcado para sexta-feira, é uma dor de cabeça inesperada para Sérgio Conceição.