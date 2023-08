Nuno Santos foi lançado para o lugar de Tiago Silva aos 78 minutos do V. Guimarães-Vizela e, apenas quatro minutos, depois foi expulso com vermelho direto, após uma entrada dura a meio-campo. O jogador, de 24 anos, estreou-se hoje pela equipa principal dos vimaraneses esta época, mas não fica com bons motivos para recordar. [Vsports]