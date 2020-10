O encontro entre Farense e Rio Ave ficou marcado por um momento polémico logo no primeiro minuto, quando o árbitro Manuel Oliveira anulou um golo de Ryan Gauld por falta sobre Kieszek. Ora, apesar de existir VAR na partida, o mesmo não pôde ser 'accionado', já que o juiz da partida assinalou a falta antes da mesma entrar. Algo que, segundo as regras, impediu a intervenção do VAR.