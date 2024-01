O lance da polémica no V. Guimarães-Arouca: golo anulado aos visitantes gerou revolta

O Arouca mostrou-se bastante queixoso com a equipa de arbitragem do jogo com o V. Guimarães, em especial por conta do golo anulado a Cristo González, que seria o tento do empate a dois. O lance foi contestado no relvado e, após a partida, David Simão recorreu às redes sociais para deixar notado o seu desagrado.



"Perder é sempre difícil, perder assm é pior. Contem com esta equipa até ao fim, ainda que parece que não somos bem vindos. Orgulho mais uma vez no empenho de todos. Iremos lutar até à última gota de suor, contra tudo e contra todos. Dia triste do futebol do meu país, infelizmente", escreveu.