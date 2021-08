Artur Jorge viu cartão vermelho direto num lance com Waldschmidt, aos 12 minutos. Num primeiro momento, o árbitro da partida, Vítor Ferreira, considerou falta do central do Moreirense sobre o avançado do Benfica, que seguia isolado para a baliza, mas após consultar o VAR, o árbitro reverteu totalmente a decisão: nem falta, nem vermelho. [Vídeo: VSports]