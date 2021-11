O lance do golo anulado ao Paços de Ferreira por... 5 centímetros

O Paços de Ferreira teve um golo anulado na visita ao reduto do Moreirense, num lance no qual o tento de Maracás foi invalidado por um fora de jogo de 5 centímetros. A imagem da transmissão, refira-se, não apresentou a distância do fora de jogo em causa, por causa do ângulo da câmara. Ainda assim, após contacto com a Cidade do Futebol, a SportTV deu conta da margem exata de irregularidade.