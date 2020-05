O lance na área do Schalke que 'motivou' Todibo a insultar Haaland... e a sua avó

A carregar o vídeo ...

O lance entre Jean-Clair Todibo e Erling Haaland já correu o Mundo. O defesa emprestado pelo Barcelona ao Schalke 04 protagonizou um momento infeliz, este sábado, ao insultar o avançado do Borussia Dortmund durante o encontro entre as duas equipas. Contudo, houve um momento entre os dois jogadores antes que terá motivado tal atitude por parte do alemão.