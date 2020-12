O duelo com o Paços de Ferreira pode ter permitido ao FC Porto apurar-se para a final four da Allianz Cup, mas nem tudo foi positivo para os dragões. Pepe, que regressava de lesão, voltou a ser travado por um problema físico, desta feita na face, na sequência de um lance aos 77 minutos, no qual chocou com Toni Martínez.