O golo de Douglas Tanque, aos 38 minutos, nodo P. Ferreira diante do Sp. Braga foi motivo de protesto para Ricardo Sá Pinto. Na 'flash-interview', o treinador dos bracarenses afirmou que há falta sobre Galeno no início do lance que origina o golo pacense e sublinhou: "É o lance mais escandaloso da Liga até agora". [Vídeo: VSports]