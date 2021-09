O lance que valeu o segundo cartão vermelho da época a Alfa Semedo

O Vitória de Guimarães viu-se reduzido a dez jogadores à passagem do minuto 9, após um lance entre Alfa Semedo e Safira. O médio-defensivo dos vimaranenses tocou no adversário quando este se preparava para entrar na grande área do V. Guimarães e acabou por provocar a sua queda, o que levou o árbitro da partida a mostrar o cartão vermelho direto ao reforço dos vimarenenses para esta temporada - é o segundo cartão vermelho em apenas três jogos de Alfa Semedo para o campeonato. [Vídeo: VSports]