Leroy Sané gelou o Estádio da Luz à passagem do minuto 70 do Benfica-Bayern Munique, a contar para a terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões. O internacional alemão abriu caminho à goleada bávara com um livre exímio que esta sexta-feira foi divulgado, agora por um outro ângulo, nas redes sociais do clube germânico. [Vídeo: Bayern Munique]