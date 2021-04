A idade é apenas um número. É o pensamento que vem de imediato às nossas cabeças assim que Zlatan Ibrahimovic entra em campo. O avançado sueco, de 39 anos, com um trabalho individual fantástico, isolou-se Ante Rebic para o 0-1 no Parma-Milan. O companheiro de setor atirou com toda a força para o fundo da baliza defendida por Luigi Sepe. Que bomba! [Vídeo: VSports]