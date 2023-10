«O melhor de todos os tempos»: a coreografia dos adeptos do Al Nassr que Cristiano Ronaldo retribuiu com aplausos

A carregar o vídeo ...

O Al Nassr homenageou Cristiano Ronaldo por ter atingido a marca dos 200 jogos pela Seleção Nacional. Durante o jogo frente ao Damac, a contar para a 10.ª jornada da Liga Saudita, os adeptos formaram a palavra ‘G.O.A.T’ (Greatest of All Time) através de cartazes com as cores dos clube. O internacional português, queque deu a vitória ao Al Nassr, mostrou-se feliz durante o momento e agradeceu o carinho dos adeptos no final do jogo (Vídeo: Twitter Roshn Saudi League).