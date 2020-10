«O melhor guarda-redes da história»: lendas do desporto espanhol rendidas à carreira de Casillas

A carregar o vídeo ...

Em contagem decrescente para a estreia do documentário sobre a sua vida e carreira, Iker Casillas partilhou, esta quarta-feira, mais um pequeno trecho da produção Movistar+ onde é possível ver algumas figuras do desporto espanhol a elogiarem o antigo dono da baliza da Espanha e do FC Porto. [Vídeo: Iker Casillas / Twitter]