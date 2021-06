A carregar o vídeo ...

No podcast 'Sport Beleza', Grimaldo admitiu ser um apreciador do video jogo 'Call of Duty' e que até costuma jogar na companhia de alguns companheiros do plantel do Benfica. Desafiado a eleger o melhor jogador do grupo, o espanhol não teve dúvidas. [Vídeo: SportTV]