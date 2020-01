O milagre de Natal dos Raptors: a incrível reviravolta que entra para a história

A carregar o vídeo ...

Os Toronto Raptors entraram esta madrugada para a história da NBA, ao assinarem uma das maiores recuperações da história do campeonato. Diante dos Dallas Mavericks, os canadianos chegaram a estar a perder por 30 pontos no terceiro período, mas com uma ponta final incrível conseguiram mesmo a vitória. Um registo incrível que entra para a história dos Raptors, já que foi mesmo a maior recuperação de sempre do franchise canadiano. Há quem fale mesmo num milagre de Natal... (Vídeo: Omnisport)