Georgina Rodríguez partilhou esta quarta-feira mais um vídeo a bordo do iate e houve um pormenor que não escapou à imprensa espanhola: nas imagens, a namorada de Cristiano Ronaldo surge, de biquíni, a apanhar sol com um relógio de 13 mil euros, segundo o 'AS'