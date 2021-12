Há remates que nem vale a pena tentar defender e este, de Carlos Blanco, entra diretamente para esse lote. Diante do Levante, em jogo da Copa do Rei, o jogador o Alcoyano encheu-se de fé e, com um poderoso disparo, bateu o guardião contrário e ajudou a sua equipa a fazer uma das surpresas da segunda ronda, ao afastar a equipa da La Liga. O Alcoyano, refira-se, joga no terceiro escalão. (vídeo: One Football)