O 'miúdo' de que se fala nos Estados Unidos: 14 anos, 1,85 metros e... 134 quilos!

Se segue a atualidade do futebol americano já terá ouvido falar de Tyler Parker, um miúdo de apenas 14 anos que roubou o protagonismo nos últimos dias do outro lado de Atlântico. Se ainda não ouviu falar... cá vai a apresentação. É 'miúdo' na idade, mas a imponência física é assinalável, já que apesar de tenra idade pesa já 134 quilos, para 'apenas' 1,85 metros. E se a estampa física impressiona, o que dizer da forma como 'virou' vários oponentes... 4 ou 5 anos mais velhos? Nos Estados Unidos já se diz que pode ser uma boa opção para o número 1 do draft de 2025.