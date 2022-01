Chama-se Endrick, tem apenas 15 anos, mas é neste momento um dos jovens jogadores mais falados no Mundo, tudo por causa da forma como, mesmo jogando com jogadores algo mais velhos, se destaca. Nas últimas semanas, por exemplo, evidenciou-se na Copinha, ajudando o Palmeiras a vencer aquele tradicional torneio de jovens. (vídeo: One Football)